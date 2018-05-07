Вооруженный мужчина напал на детский сад в Татарстане 

В ночь на 7 мая в Альметьевске мужчина с ножом ворвался на территорию детского сада № 65 и совершил поджог. Об этом сообщает «Альметьевск ТВ».
По данным телеканала, перед тем, как поджечь здание, злоумышленник разбил окно и ранил ножом сотрудницу охраны. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, а система пожарной безопасности помогла быстро потушить огонь.
Благодаря записям полицейским удалось найти и задержать предполагаемого преступника. Его личность и мотивы правоохранители пока не раскрывают.
Как уточняет ТАСС, пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали.