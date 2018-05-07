Ещё
Вооруженный мужчина напал на детский сад в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вооруженный мужчина напал на детский сад в Татарстане 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В ночь на 7 мая в Альметьевске мужчина с ножом ворвался на территорию детского сада № 65 и совершил поджог. Об этом сообщает «Альметьевск ТВ».
По данным телеканала, перед тем, как поджечь здание, злоумышленник разбил окно и ранил ножом сотрудницу охраны. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, а система пожарной безопасности помогла быстро потушить огонь.
Благодаря записям полицейским удалось найти и задержать предполагаемого преступника. Его личность и мотивы правоохранители пока не раскрывают.
Как уточняет ТАСС, пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали.
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина509
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев173
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели286
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»167
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой975
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение