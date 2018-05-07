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В Якутии осудили экс-главу МВД, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями
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В Якутии осудили экс-главу МВД, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА/ХАБАРОВСК, 7 мая — РИА Новости. Бывший глава МВД по Якутии Яков Стахов, обвинявшийся в злоупотреблении полномочиями, получил четыре года условно и был лишен звания генерал-майора полиции, сообщается в «ТамТам» СК РФ.
"Экс-министр внутренних дел Якутии приговорен к 4 годам условно и лишен звания «генерал-майор полиции» за мошенничество с использованием служебного положения", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2007 году по ходатайству экс-главы республиканского МВД Якова Стахова компания ОАО «Алроса» в качестве спонсорской помощи выделила для нужд ведомства два автомобиля. Один из них был поставлен на баланс МВД, а второй — автомобиль Mercedes — Стахов передал в собственность своему родственнику.
В феврале 2012 года Стахов был вызван к следователю для предъявления обвинения. По повестке он не явился и скрылся от органов следствия, в связи с чем его объявили в международный розыск. В отношении него было возбуждено дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», суд постановил заключить его под стражу. В октябре 2016 года Стахов явился в органы предварительного следствия и в тот же день был помещен под стражу.
Как уточнили в Якутском городском суде, приговор Стахову вынесен в понедельник, 7 мая, он еще не вступил в силу.
"Стахову назначен испытательный срок в 2 года 6 месяцев. В соответствии со ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде лишение специального звания «генерал-майор полиции» исполняется самостоятельно", — сообщили в суде.
Также на осужденного возложены обязанности не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию по месту жительства, и не менять место проживания без уведомления инспекции.
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