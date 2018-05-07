Вынесен приговор экс-директору филиала НОКК

В Семеновском районе городской суд вынес приговор бывшему директору филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК). Следствие установило, что два года назад руководитель предприятия установил, что над подземным участком теплотрассы сторонняя организация незаконно смонтировала атомобильные весы. Сотрудник этой организации предложил гендиректору «уладить вопрос», чтобы избежать демонтажа оборудования.

При получении взятки руководителя НОКК задержали полицейские. Несмотря на то, что вину гендиректор не признал, суд назначил ему условный срок: 2 года и 10 месяцев лишения свободы.

Кроме того, он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» подало иск в арбитражный суд о банкротстве ООО «Управляющая компания „Нижегородская областная коммунальная компания“. Сумма исковых требований составляет около 27 миллионов рублей.

К основным видам деятельности компании относятся: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.