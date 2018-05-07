Валюту и украшения на 10 миллионов украли из квартиры в ЦАО 

В центре Москвы неизвестные украли из квартиры драгоценности и валюту.
Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС по столице. Накануне в полицию обратился мужчина 1982 года рождения и рассказал о краже в квартире на 1-й Миусской улице в Тверском районе ЦАО Москвы.
«Пока хозяин был на даче, в жилище через окно проник неизвестный. Злоумышленник устроил в квартире беспорядок, разбросал вещи, и похитил золотые ювелирные изделия и денежные средства в иностранной валюте, после чего скрылся», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что моральный ущерб составил 10,6 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.