Валюту и украшения на 10 миллионов украли из квартиры в ЦАО

В центре Москвы неизвестные украли из квартиры драгоценности и валюту.

Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС по столице. Накануне в полицию обратился мужчина 1982 года рождения и рассказал о краже в квартире на 1-й Миусской улице в Тверском районе ЦАО Москвы.

«Пока хозяин был на даче, в жилище через окно проник неизвестный. Злоумышленник устроил в квартире беспорядок, разбросал вещи, и похитил золотые ювелирные изделия и денежные средства в иностранной валюте, после чего скрылся», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что моральный ущерб составил 10,6 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.