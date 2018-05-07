Юрист Золотов обвинен в хищении денег у сокамерника из «Роскосмоса» 

Завершилось расследование дела о мошенническом хищении 80 млн рублей у топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, который был убит в следственном изоляторе «Водник».
Дело, невыходящее из СИЗО
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении главы юридической фирмы «Защита» Дионисия Золотова было возбуждено в апреле 2017 года. Тогда он уже довольно долгое время находился в московском СИЗО «Водник» в связи с расследованием его предыдущей аферы, жертвой которой стал глава строительной компании «Виктория» Виктор Круликовский.
Пока дело Дионисия Золотова рассматривалось в Никулинском суде, в его камеру №600 в «Воднике» был помещен исполнительный директор по контролю за качеством и надежностью «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, которому инкриминировались махинации с имуществом РСК МиГ. Как говорится в деле, представившись Евдокимову «смотрящим» по камере, Золотов заявил, что имеет обширные связи в правоохранительных структурах и может за взятки добиться перевода топ-менеджера под домашний арест, а также переквалификации его обвинения на менее тяжкое.
Владимир Евдокимов согласился и, по материалам дела, дал указание своей супруге с помощью адвоката Дионисия Золотова Александра Малофеева перевести на счета решальщика «не менее 80 млн рублей». Однако в ночь на 18 марта 2017 года сокамерники обнаружили тело Евдокимова в туалете с тремя ножевыми ранениями, нанесенными в грудь и шею. По факту гибели топ-менеджера «Роскосмоса» было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого его вдова и сообщила об истории с переводом денег Золотову.
После того, как в отношении Золотова возбудили новое дело, его перевели в «Матросскую Тишину», куда вскоре был помещен и его адвокат. В настоящее время следствие по делу о мошенничестве в отношении топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова завершилось. В начале апреля Дионисию Золотову и его подельнику адвокату Александру Малофееву было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Теперь они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое после утверждения обвинительного заключения прокуратурой будет направлено в суд.