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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины и попытке сжечь трупы в Битцевском лесу
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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины и попытке сжечь трупы в Битцевском лесу 

Агентство «Москва» 1 час назад
Задержан подозреваемый в двойном убийстве на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, утром 6 мая в лесополосе в районе ул. Академика Янгеля произошло возгорание автомобильных шин. При тушении пожара обнаружили два сильно обгоревших тела мужчины 1966 г. рождения и женщины 1932 г. рождения с множественными ранениями.
«Вечером того же дня на ул. Чертановская сотрудники уголовного розыска задержали безработного гражданина 1994 г. рождения. Как выяснилось, мужчина убил потерпевших во время конфликта, положил тела в машину ВАЗ-2109 и вывез в Битцевский лес, где попытался сжечь», — пояснил источник.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве двух человек, ведется следствие.
Факт задержания фигуранта подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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