Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины и попытке сжечь трупы в Битцевском лесу

По словам собеседника агентства, утром 6 мая в лесополосе в районе ул. Академика Янгеля произошло возгорание автомобильных шин. При тушении пожара обнаружили два сильно обгоревших тела мужчины 1966 г. рождения и женщины 1932 г. рождения с множественными ранениями.

«Вечером того же дня на ул. Чертановская сотрудники уголовного розыска задержали безработного гражданина 1994 г. рождения. Как выяснилось, мужчина убил потерпевших во время конфликта, положил тела в машину ВАЗ-2109 и вывез в Битцевский лес, где попытался сжечь», — пояснил источник.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве двух человек, ведется следствие.