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Суд во второй раз отстранил главу Дальнегорска в Приморье из-за уголовного дела
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Суд во второй раз отстранил главу Дальнегорска в Приморье из-за уголовного дела 

ТАСС 37 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Суд в Приморье временно отстранил от должности главу Дальнегорска Игоря Сахуту, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в прокуратуре края.
"По ходатайству прокуратуры суд принял решение временно отстранить от должности главу Дальнегорского городского округа на период судебного производства", — сказали в прокуратуре.
Это уже второе отстранение мэра Дальнегорска от должности — 30 августа 2017 года Сахута был отстранен на период предварительного расследования по уголовному делу, которое было завершено 14 марта 2018 года. С 15 марта Сахута находился на больничном, по окончании которого в апреле он вернулся к работе.
Помимо злоупотребления полномочиями глава Дальнегорска обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании предпринимательству. Он не признает своей вины.
По версии следствия, в конце 2015 года Сахута организовал проведение электронных аукционов на покупку квартир для переселения жителей по муниципальной адресной программе, при этом 34 квартиры приобрели по завышенным ценам. Следователи полагают, что в результате бюджетам Приморского края и Дальнегорского городского округа причинили ущерб в размере не менее 22 млн рублей. Как отмечается в материалах дела, Сахута организовал выкуп у собственников жилых помещений вторичного рынка по ценам значительно выше средних. Используя служебное положение, он вмешивался в деятельность агентства недвижимости, угрожая затягиванием со стороны администрации Дальнегорска сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также потребовал перевода денег на счета предприятия, которому оказывал покровительство, полагает следствие.
Кроме того, по данным правоохранительных органов, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза №7». Он создавал выгодные условия муниципальных договоров и контрактов, что позволило автобазе беспрепятственно побеждать на конкурсах, в том числе по заключению контракта на уборку снега в Дальнегорске в 2016 году, общая сумма которого превышала 2,2 млн рублей.
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