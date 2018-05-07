В Ульяновске наказали подростков, окрасивших памятник полицейскому

Ульяновске подростков наказали за облитый краской утром 24 сентября 2017 года памятник «На страже правопорядка» — фигуру полицейского на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина. «Авторов» акта вандализма нашли довольно быстро, ими оказались два школьника.

Каждый из двоих подростков был оштрафован на 20 тысяч рублей. Кроме того, их родители оплатили реставрационные работы, что обошлось им в 150 тысяч рублей.