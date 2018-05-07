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В Ульяновске наказали подростков, окрасивших памятник полицейскому
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В Ульяновске наказали подростков, окрасивших памятник полицейскому 

АиФ — Ульяновск 47 минут назад
В Ульяновске подростков наказали за облитый краской утром 24 сентября 2017 года памятник «На страже правопорядка» — фигуру полицейского на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина. «Авторов» акта вандализма нашли довольно быстро, ими оказались два школьника.
Каждый из двоих подростков был оштрафован на 20 тысяч рублей. Кроме того, их родители оплатили реставрационные работы, что обошлось им в 150 тысяч рублей.
Как сообщает старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, в ходе дознания родители подозреваемых оплатили реставрационные работы на сумму 150 000 рублей. В виду этого старший дознаватель ОМВД по Ленинскому району заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначения подросткам меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа. Мировой суд назначил несовершеннолетним по 20 тысяч рублей штрафа каждому и прекратил уголовное дело.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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