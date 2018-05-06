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Рязанского таксиста в микрорайоне Недостоево убил бывший сотрудник МВД
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Рязанского таксиста в микрорайоне Недостоево убил бывший сотрудник МВД 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Убийца рязанского таксиста является бывшим сотрудником органов МВД, сообщил RZN.AIF.RU источник в правоохранительных органах.
«Мужчина в 1998 году закончил службу в МВД, — сообщает источник. — Работал младшим оперативным сотрудником по работе с ворами и с грабителями. Хорошо знал обстановку в городе по карманникам. По выслуге лет ему назначили пенсию. Потом он работал в охране, ездил в Москву вахтовым методом. Последние два года он просто пенсионер, нигде не трудился из-за проблем со здоровьем. Дом и дача… »
Напомним, в ночь на 2 июня в микрорайоне Недостоево пассажир зарезал таксиста. Мужчину скрутили люди на остановке и передали полиции. В настоящее время подозревай находится под стражей и ждет предъявления обвинения.
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