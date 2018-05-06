ФБР заявило о максимальном числе случаев публичной стрельбы в XXI веке

Федеральное бюро расследований США выпустило доклад, в котором говорится о достижении максимального уровня числа нападений с использованием огнестрельного оружия с 2000 года.

В частности, в документе указывается, что в 2017 году количество такого рода нападений достигло 30. Аналогичный показатель был зафиксирован 18 лет назад. Отмечается, что авторы доклада не стали учитывать перестрелки между преступными группировками, вооруженные конфликты, связанные с торговлей наркотиками, а также нападения на заранее известных лиц.

Из текста документа следует, что в 2016 и 2017 годах число нападений с применением огнестрельного оружия в общественных местах достигло 50 случаев, жертвами стал 221 человек, еще 722 были ранены. Все нападавшие были мужчинами. В 14 случаях в перестрелке участвовали сотрудники правоохранительных органов . 13 из них были убиты, ранены — 20.

Еще случаев были признаны массовыми убийствами, такие как стрельба на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре 2017 года и расстрел прихожан баптистской церкви в Техасе в ноябре того же года. В общей сумме во время этих нападений были убиты 84 человека.