Бизнесмен осудят из-за долга в 630 млн рублей

Бизнесмен пойдет под суд из-за долга в 630 миллионов рублей

Ирина Волк. Учредитель коммерческой организации, не вернувший горно-металлургическому холдингу долг на сумму более 630 миллионов рублей, пойдет под суд в Москве , сообщила представитель МВД России

Она отметила, что фигурант дела заключил от имени компании договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму свыше 630 миллионов рублей, на счет заемщика были переведены деньги, однако он не выполнил обязательства по погашению займа, а полученной суммой распорядился по своему усмотрению.

"Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации, обвиняемого в хищении более 630 миллионов рублей одного из горно-металлургических холдингов… В настоящее время предварительное расследование окончено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — приводятся слова Волк на сайте МВД.

По ее данным, мужчина, имеющий гражданство двух стран, задержан полицией, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.