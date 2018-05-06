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Бизнесмен осудят из-за долга в 630 млн рублей
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Бизнесмен пойдет под суд из-за долга в 630 миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учредитель коммерческой организации, не вернувший горно-металлургическому холдингу долг на сумму более 630 миллионов рублей, пойдет под суд в Москве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что фигурант дела заключил от имени компании договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму свыше 630 миллионов рублей, на счет заемщика были переведены деньги, однако он не выполнил обязательства по погашению займа, а полученной суммой распорядился по своему усмотрению.
"Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации, обвиняемого в хищении более 630 миллионов рублей одного из горно-металлургических холдингов… В настоящее время предварительное расследование окончено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — приводятся слова Волк на сайте МВД.
По ее данным, мужчина, имеющий гражданство двух стран, задержан полицией, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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