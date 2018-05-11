СК начал проверку по факту смерти ребенка в подмосковной больнице 

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства смерти ребенка в больнице в Пушкине. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"10 мая в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка 2012 года рождения в реанимационном отделении Ивантеевской городской больницы. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — сообщила она.
Предварительно установлено, что в четверг ребенок, возвращаясь с прогулки, забежал в подъезд и, пробегая по коридору к лифту, споткнулся, упал и ударился головой о стену подъезда. Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где после ряда проведенных реанимационных мероприятий скончался. В настоящее время осмотрено местно происшествия, опрошены родители и врач-реаниматолог. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.