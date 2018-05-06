Новости о коррупции: итоги недели 30 апреля—6 мая

Антикоррупционная политика

Путин уволил пятерых генералов МВД СКР и двух прокуроров регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности высокопоставленных сотрудников МВД, Следственного комитета и прокуратуры

В британских офшорах нашли принадлежащие россиянам £34 млрд

Общий объем средств, которые россияне хранят в британских офшорах — на Виргинских и Каймановых островах — составляет £34 млрд ($47 млрд), сообщает газета Sunday Times со ссылкой на материалы британской неправительственной организации Global Witness.

Общество уверено: ФСБ нужно «чистить» и реформировать

Подавляющее большинство опрошенных читателей ПАСМИ считает, что ведомству Александра Бортникова нужны реформы и очищение от коррупционеров.

Борьба с коррупцией

Предприниматели отказались дать взятку в 700 млн рублей и попали в СИЗО

Начальник госавиации Роскосмоса обвинен в особо крупном мошенничестве

Суд в Москве продлил арест начальнику отдела государственной авиации Роскосмоса Владимиру Борисову , обвиняемому в особо крупном мошенничестве, до 30 июля.

Главу строительного департамента Нижнего Новгорода поймали с поличным

В Нижнем Новгороде со взяткой в руках задержали директора городского департамента строительства Юрия Щеголева . В региональном следкоме сообщили, что чиновник получил 6,5 млн рублей в качестве отката за муниципальный контракт на строительство детсада за 130 млн рублей.

Прекращено уголовное дело экс-замдиректора «президентского авиаотряда»

Следственный комитет России (СКР) не нашел состава преступления в деятельности бывшего заместителя директора ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» Дмитрия Новицкого

Трое фигурантов дела о растрате при строительстве Восточного приговорены к различным срокам заключения

Суд признал Андрея Ярцева , Владимира Денискина и Николая Шкадина виновными в растрате 250 млн рублей при строительстве космодрома Восточный и приговорил их к срокам от шести с половиной до семи с половиной лет лишения свободы.

Неделя под девизом «Нет — коррупции на госзакупках» — против рвачей и хапуг выступил и президент Владимир Путин, и депутаты Госдумы . По данным Счетной палаты, за последний год объем нарушений вырос больше чем вдвое и превысил 104 млрд рублей. Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 23—29 апреля».