Новости о коррупции: итоги недели 30 апреля—6 мая 

Антикоррупционная политика
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности высокопоставленных сотрудников МВД, Следственного комитета и прокуратуры.
В британских офшорах нашли принадлежащие россиянам £34 млрд
Общий объем средств, которые россияне хранят в британских офшорах — на Виргинских и Каймановых островах — составляет £34 млрд ($47 млрд), сообщает газета Sunday Times со ссылкой на материалы британской неправительственной организации Global Witness.
Общество уверено: ФСБ нужно «чистить» и реформировать
Подавляющее большинство опрошенных читателей ПАСМИ считает, что ведомству Александра Бортникова нужны реформы и очищение от коррупционеров.
Борьба с коррупцией
Предприниматели отказались дать взятку в 700 млн рублей и попали в СИЗО
7 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест учредителей компании «РусАльянс Строй» Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Бизнесмены остаются под стражей, хотя суд вернул их дело в прокуратуру из-за фальсификаций и отсутствия события преступления.
Начальник госавиации Роскосмоса обвинен в особо крупном мошенничестве
Суд в Москве продлил арест начальнику отдела государственной авиации Роскосмоса Владимиру Борисову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, до 30 июля.
Главу строительного департамента Нижнего Новгорода поймали с поличным
В Нижнем Новгороде со взяткой в руках задержали директора городского департамента строительства Юрия Щеголева. В региональном следкоме сообщили, что чиновник получил 6,5 млн рублей в качестве отката за муниципальный контракт на строительство детсада за 130 млн рублей.
Прекращено уголовное дело экс-замдиректора «президентского авиаотряда»
Следственный комитет России (СКР) не нашел состава преступления в деятельности бывшего заместителя директора ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» Дмитрия Новицкого.
Трое фигурантов дела о растрате при строительстве Восточного приговорены к различным срокам заключения
Суд признал Андрея Ярцева, Владимира Денискина и Николая Шкадина виновными в растрате 250 млн рублей при строительстве космодрома Восточный и приговорил их к срокам от шести с половиной до семи с половиной лет лишения свободы.
Неделя под девизом «Нет — коррупции на госзакупках» — против рвачей и хапуг выступил и президент Владимир Путин, и депутаты Госдумы. По данным Счетной палаты, за последний год объем нарушений вырос больше чем вдвое и превысил 104 млрд рублей. Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 23—29 апреля».
Приговор братьям Навальным по делу «Ив Роше» оставлен без изменений, апелляцию Белых перенесли из-за болезни экс-губернатора, экс-глава «Гоголь-центра» остался в СИЗО, следствие по делу о пожаре в «Зимней „Вишне“ зашло в тупик. Об этом, а также о самых громких арестах читайте в дайджесте ПАСМИ „Борьба с коррупцией: итоги недели 23—29 апреля“.