Ещё
Киевский суд арестовал имущество сына главы МВД Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киевский суд арестовал имущество сына главы МВД Украины 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева наложил арест на квартиры и акции сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра.
"Речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве, а также квартире в Харькове и 43,7% акций Авакова в частном акционерном обществе «Инвестор», которые арестованы впервые", — сообщает издание «Судебный репортер».
Осенью в 2017 года сына главы МВД обвинили в растрате 14,5 млн гривен (более $550 тыс.) бюджетных средств. По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), он убедил тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря закупить рюкзаки для МВД у фиктивной компании. В итоге ведомство получило товар низкого качества по завышенной цене. Сын Авакова был задержан, его имущество арестовано. Однако по решению суда его отпустили свободу, но обязали носить электронный браслет.
Позднее суд отменил решение об аресте его имущества и обязанности носить браслет.
ТАСС: последние новости
Здоровье получившей во Вьетнаме срок за наркотики россиянки не вызывает опасений Киевский суд арестовал имущество сына главы МВД Украины Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате 250 млн рублей при строительстве Восточного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь36
Россиянам придумали новый налог358
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете236
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением41
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова52
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение