Киевский суд арестовал имущество сына главы МВД Украины

КИЕВ, 5 мая. / ТАСС /. Соломенский районный суд Киева наложил арест на квартиры и акции сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра.

"Речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве, а также квартире в Харькове и 43,7% акций Авакова в частном акционерном обществе «Инвестор», которые арестованы впервые", — сообщает издание «Судебный репортер».

Осенью в 2017 года сына главы МВД обвинили в растрате 14,5 млн гривен (более $550 тыс.) бюджетных средств. По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), он убедил тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря закупить рюкзаки для МВД у фиктивной компании. В итоге ведомство получило товар низкого качества по завышенной цене. Сын Авакова был задержан, его имущество арестовано. Однако по решению суда его отпустили свободу, но обязали носить электронный браслет.

Позднее суд отменил решение об аресте его имущества и обязанности носить браслет.