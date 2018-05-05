Ещё
В Гааге вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гааге вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих с применением ножа в нидерландском городе Гаага, пострадали три человек, передаёт издание De Telegraaf.
Инцидент произошёл в одном из кафе возле университета прикладных наук в Гааге.
Злоумышленник вошёл в заведение и напал на посетителя, нанеся ему порядка пяти ударов ножом. Затем он ранил ещё двух человек на улице.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали преступника. Злоумышленник получил огнестрельное ранение в ногу.
Отмечается, что он был известен правоохранительным органам Нидерландов.
Ранее на Ставрополье мужчина напал с ножом на полицейских.
RT на русском: последние новости
Киевский суд снова арестовал имущество сына Авакова Подозреваемый в избиении депутата Рады Найема задержан в Азербайджане Россиянку во Вьетнаме приговорили к пожизненному сроку за контрабанду наркотиков
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь34
Россиянам придумали новый налог360
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете241
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением41
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова58
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение