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Mercedes угнали во время тест-драйва в Москве
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Mercedes угнали во время тест-драйва в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Неизвестный мужчина скрылся на автомобиле Mercedes-Benz стоимостью около 3,8 млн рублей, который ему по ошибке выдали сотрудники автосалона в Москве, полиция его разыскивает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«На службу «02» поступило сообщение о краже автомобиля из автоцентра, расположенного на ул. Антонова-Овсеенко, д. 15/1», — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
Продавец автоцентра рассказал, что к ним приехал неизвестный мужчина для проверки и осмотра автомобиля Mercedes-Benz SL65 AMG. Сотрудники автоцентра по ошибке отдали эту машину, а мужчина скрылся, не заплатив за нее (договор купли-продажи заключен не был».
Материальный ущерб в автосалоне оценивают в 3,8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».
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