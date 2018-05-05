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Mercedes стоимостью около 3,8 млн рублей украли из автоцентра в Москве
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Mercedes стоимостью около 3,8 млн рублей украли из автоцентра в Москве 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники автоцентра по ошибке отдали автомобиль Mercedes-Benz стоимостью около 3,8 миллиона рублей неизвестному, который впоследствии скрылся на ней, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он уточнил, что 4 мая в 17:04 на службу «02» поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 15/1, автоцентр.
«К прибывшим на место сотрудникам полиции обратился продавец автоцентра и заявил, что 4 мая в 16:00 в автоцентр приехал неизвестный мужчина для проверки и осмотра автомобиля Mercedes-Benz SL-65 AMG, которому сотрудники автоцентра по ошибке отдали данную машину, и который на ней скрылся, не заплатив за нее денежные средства (договор купли-продажи заключен не был)», — сказал собеседник агентства.
По его словам, материальный ущерб составил около 3,8 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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