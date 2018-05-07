Суд в Москве арестовал задержанную на акции 5 мая украинку 

Как отмечает «Интерфакс», осуждённая стала первой среди задержанных на Пушкинской площади, чьё административное дело было рассмотрено. В свою очередь в «Открытой России», чей адвокат защищал Соловей, заявили, что решение инстанции уже обжаловано.
5 мая во многих городах России прошла акция протеста, инициированная Алексеем Навальным. В Москве она не была санкционирована властями. По официальным данным, в столице было задержано около 300 человек, однако правозащитники говорят, что их было не менее 500. В полицию попал и сам Навальный, его отпустили до суда, который состоится 11 мая. В отношении оппозиционера составили административные протоколы о неповиновении полиции и о повторном нарушении правил организации публичных мероприятий.