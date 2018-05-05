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В Нижнем Новгороде уничтожен напавший на полицейских, трое сотрудников ранены
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В Нижнем Новгороде уничтожен напавший на полицейских, трое сотрудников ранены 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мужчина, напавший на полицейских в Нижнем Новгороде, был уничтожен при попытке задержания, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщили в субботу журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.
В пятницу, 4 мая, в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.
"С учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия", — сказали в ведомстве. В результате боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения.
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