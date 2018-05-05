В Нижнем Новгороде уничтожен напавший на полицейских, трое сотрудников ранены

МОСКВА , 5 мая. / ТАСС /. Мужчина, напавший на полицейских в Нижнем Новгороде, был уничтожен при попытке задержания, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщили в субботу журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

В пятницу, 4 мая, в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.