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В Омске десятилетняя девочка нашла своих родителей убитыми в квартире
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В Омске десятилетняя девочка нашла своих родителей убитыми в квартире 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Омске 10-летняя девочка обнаружила своих родителей убитыми в квартире, сообщает в субботу Следственный комитет России.
"Убитых родителей обнаружила в квартире их 10-летняя дочь", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».
По одной из версий следствия, 35-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений 34-летней бывшей супруге и покончил с собой. Рядом с ним был обнаружен самодельный пистолет.
Возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет и другие версии случившегося.
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