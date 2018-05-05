В Омске десятилетняя девочка нашла своих родителей убитыми в квартире 

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Омске 10-летняя девочка обнаружила своих родителей убитыми в квартире, сообщает в субботу Следственный комитет России.
"Убитых родителей обнаружила в квартире их 10-летняя дочь", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».
По одной из версий следствия, 35-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений 34-летней бывшей супруге и покончил с собой. Рядом с ним был обнаружен самодельный пистолет.
Возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет и другие версии случившегося.