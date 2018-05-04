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Замглавы сибирского Росрезерва пойдет под суд за взятку Porshe
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Замглавы сибирского Росрезерва пойдет под суд за взятку Porshe 

pasmi.ru 2 часа назад
В Новосибирске после длительного ареста на скамью подсудимых отправился замглавы управления Росрезерва по Сибири Илгиз Гарифуллин. Чиновник прославился после того как получил взятку в виде автомобиля Porshe Cayenne в 2015 году.
Конец расследования
Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела замруководителя управления Росрезерва по СФО, обвинив его в получении множества взяток от коммерсантов из Новосибирска и Красноярска. Деньги, а также автомобиль Porcshe Cayenne стоимостью более 6 млн рублей преступник получил за предоставление бизнесменам эксклюзивного права на выкуп товаров, выпускаемых из хранилищ Росрезерва. Общая сумма взяток превысила 116 млн рублей.
«В 2015 году Илгиз Гарифуллин получил взятку от предпринимателя Станислава Кабанячего в виде нового автомобиля Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей за содействие в выигрышах в шести закрытых конкурсах и последующем заключении договоров купли-продажи с представляемыми Станиславом Кабанячим юридическими лицами, а также за общее покровительство ему», — добавили в СУ СКР по области, указав, что Кабанячий — предприниматель.
Еще две взятки чиновник получил за мошенничество с поддельными врачебными документами. Все материалы уголовного дела отправлены в суд.
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