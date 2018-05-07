Завершено расследование дела в отношении замглавы управления Росрезерва

Обвинения Гарифуллину предъявлены по статьям о получении взятки в особо крупном размере и мелком взяточничестве. Следствие считает, что Гарифуллин девять раз получал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска Красноярска на общую сумму в 116,2 миллиона рублей. Как считают следователи, за эти деньги Гарифуллин содействовал в выигрышах в закрытых конкурсах на заключение договоров купли-продажи материальных ценностей.

правоохранительных органах особо отметили, что, по их данным, в 2015 году Гарифуллин получил взятку в виде автомобиля Porcshe Cayenne за содействие в выигрышах в шести закрытых конкурсах, а в 2016-м — дважды брал взятки в виде незаконной услуги имущественного характера.

Дело теперь отправляется в суд для рассмотрения по существу.