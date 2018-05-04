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Чиновника Росрезерва обвинили в получении взятки в виде Porcshe Cayenne
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Чиновника Росрезерва обвинили в получении взятки в виде Porcshe Cayenne 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В суд передано уголовное дело по обвинению в получении взяток заместителем руководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгизом Гарифуллиным.
Следствие считает, что с 2014 года Гарифуллин девять раз получал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей. За это он должен был содействовать им в выигрыше в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи выпускаемых из государственного мобилизационного резерва материальных ценностей, сообщает Следственный комитет.
Кроме того, отмечают в СК, в 2015 году Гарифуллин получил взятку от предпринимателя Станислава Кабанячего в виде нового автомобиля Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей за содействие в выигрышах в шести закрытых конкурсах и за общее покровительство. А в 2016 году — еще две взятки от предпринимателя из Новосибирска.
В отношении Гарифуллина было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 («получение взятки в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 291.2 («мелкое взяточничество») УК РФ. В отношении Кабанячего — по ч. 5 ст. 291 УК РФ («дача взятки в особо крупном размере»).
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СК.
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