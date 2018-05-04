Главный по лодкам в Миассе ответит в суде за выдачу друзьям прав без экзаменов

Миасский суд определился с датой рассмотрения дела руководителя местной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Леонида Зубкова. За получение взятки, неоднократные злоупотребления полномочиями и служебные подлоги ему грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до 632 тысяч рублей.

Леонида Зубкова задержали 10 января. По версии следствия, за 15,8 тысячи рублей он оформил и выдал знакомому документы на право управления маломерным судном без обучения и сдачи экзаменов. В ходе расследования вскрылись другие преступления. Всего ему вменяют восемь эпизодов служебного подлога (часть 2 статьи 292 УК), шесть эпизодов злоупотребления полномочиями (часть 1 статьи 285) и одну взятку (часть 3 статьи 290).

— Он полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, — сообщил 74.ru старший следователь миасского отдела СК Евгений Ставер . — Работая старшим инспектором по маломерным судам МЧС по Челябинской области и начальником отделения в Миассе , он выдавал друзьям права на управление маломерным судном, подписывал бумаги об освидетельствовании и техосмотре лодок без фактического его проведения, вносил заведомо ложные сведения в официальные документы. В январе суд арестовал его на два месяца, потом его отправили под домашний арест.

ГИМС в Миассе, входящую в структуру регионального МЧС, Леонид Зубков возглавил в 2011 году. В его ведении была аттестация судоводителей и контроль за моторными лодками, гидроциклами, катерами, парусными судами и другим водным транспортом, который по закону необходимо регистрировать.

Судебное заседание по делу Зубкова назначено на 17 мая. Не исключено, что приговор ему огласят в этот же день.