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Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении свыше 630 млн рублей в результате мошенничества
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Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении свыше 630 млн рублей в результате мошенничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации, обвиняемого в хищении более 630 миллионов рублей одного из горно-металлургических холдингов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, фигурант заключил от имени кампании договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму свыше 630 миллионов рублей, в соответствии с которым на счет заемщика переведены денежные средства. Однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, расследовалось СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Мужчина, имеющий гражданство двух стран, задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время предварительное расследование окончено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
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