ФСБ ликвидировала двух лидеров экстремистской ячейки на Ставрополье

Спецоперация проходила в Невинномысске . Двое преступников при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

В ходе осмотра места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, а также подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.