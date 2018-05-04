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ФСБ ликвидировала двух лидеров экстремистской ячейки на Ставрополье
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ФСБ ликвидировала двух лидеров экстремистской ячейки на Ставрополье 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: ТВ Центр
ФСБ России ликвидировала на Ставрополье двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, которые планировали теракты, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ФСБ.
Спецоперация проходила в Невинномысске. Двое преступников при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.
В ходе осмотра места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, а также подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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