ФСБ ликвидировала двух лидеров экстремистской ячейки на Ставрополье 

ФСБ России ликвидировала на Ставрополье двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, которые планировали теракты, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ФСБ.
Спецоперация проходила в Невинномысске. Двое преступников при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.
В ходе осмотра места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, а также подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.