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Лесли и Рыбку оставили под стражей еще на 12 дней, сообщил адвокат
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Лесли и Рыбку оставили под стражей еще на 12 дней, сообщил адвокат 

РИА Новости 2 часа назад
БАНГКОК, 4 мая — РИА Новости. Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и остальным шести фигурантам дела о нелегальном «секс-тренинге» в курортном городе Паттайя в Таиланде в пятницу суд продлил меру пресечения в виде нахождения под стражей еще на 12 дней, сообщил РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийоха, работающий по их делу.
"Всем фигурантам дела продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на следующие 12 дней. Продление было произведено путем телеконференции суда с городской тюрьмой Паттайи, где их содержат, в суд их не возили", — сообщил агентству юрист.
Он пояснил, что по таиландским законам мера пресечения в ходе следствия продлевается каждые 12 дней, вплоть до того момента, когда у прокуратуры будет готово обвинительное заключение или заключение о закрытии дела в связи с недоказанностью или отсутствием состава преступления. Всего на следствие отводится семь продлений, в общей сложности — 84 дня. В случае необходимости дальнейшего продления сроков следствия прокуратура может обратиться к суду со специальной петицией, рассказал адвокат.
Лесли, Рыбка и другие россияне и белорусы, арестованные в феврале в курортной Паттайе во время проведения нелегального «секс-тренинга», 17 апреля были оправданы судом по делу о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в связи ожидаемым в июле вступлением в силу новой редакции кодекса Законов о труде, которая декриминализирует проведение семинаров и тренингов иностранными гражданами на территории Таиланда без предварительного получения разрешения властей. Новый закон, вскоре вступающий в силу, был истолкован судом в пользу обвиняемых.
Однако по другим обвинениям — в создании преступного сообщества, сговоре с целью совершения противоправных действий и организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, им грозят длительные сроки заключения. Так как в таиландском законодательстве принято сложение сроков наказания, а не поглощение более длительным сроком более коротких, и обвинения всем восьми фигурантам дела предъявлены по семи статьям таиландского УК, каждый из членов группы может быть приговорен к срокам наказания, которые могут превысить 10 лет тюрьмы.
Подследственные не признают себя виновными ни по одному пункту обвинений.
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