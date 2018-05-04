Лесли и Рыбку оставили под стражей еще на 12 дней, сообщил адвокат

"Всем фигурантам дела продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на следующие 12 дней. Продление было произведено путем телеконференции суда с городской тюрьмой Паттайи, где их содержат, в суд их не возили", — сообщил агентству юрист.

Он пояснил, что по таиландским законам мера пресечения в ходе следствия продлевается каждые 12 дней, вплоть до того момента, когда у прокуратуры будет готово обвинительное заключение или заключение о закрытии дела в связи с недоказанностью или отсутствием состава преступления. Всего на следствие отводится семь продлений, в общей сложности — 84 дня. В случае необходимости дальнейшего продления сроков следствия прокуратура может обратиться к суду со специальной петицией, рассказал адвокат.

Лесли, Рыбка и другие россияне и белорусы, арестованные в феврале в курортной Паттайе во время проведения нелегального «секс-тренинга», 17 апреля были оправданы судом по делу о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в связи ожидаемым в июле вступлением в силу новой редакции кодекса Законов о труде, которая декриминализирует проведение семинаров и тренингов иностранными гражданами на территории Таиланда без предварительного получения разрешения властей. Новый закон, вскоре вступающий в силу, был истолкован судом в пользу обвиняемых.

Однако по другим обвинениям — в создании преступного сообщества, сговоре с целью совершения противоправных действий и организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, им грозят длительные сроки заключения. Так как в таиландском законодательстве принято сложение сроков наказания, а не поглощение более длительным сроком более коротких, и обвинения всем восьми фигурантам дела предъявлены по семи статьям таиландского УК, каждый из членов группы может быть приговорен к срокам наказания, которые могут превысить 10 лет тюрьмы.

Подследственные не признают себя виновными ни по одному пункту обвинений.