Курянка убила жениха тремя ударами ножом в сердце

Преступление было совершено в ноябре прошлого в селе Петропавловка Белгородского района

Как сообщает белгородское сетевое издание «Знамя», обвиняемая вместе с молодым человеком гостила там у знакомого. Компания выпивала и в процессе застолья между будущими супругами произошла размолвка. Тогда девушка схватила нож и трижды ударила им жениха. Когда курянка поняла, что совершила, бросилась спасать умирающего, но было уже поздно. На днях дело об убийстве рассматривали в Белгородском суде.

— Причиной совершения убийства была накопившиеся обида на молодого человека, который на протяжении двух лет издевался над девушкой: не отпускал её домой и на работу, забирал у неё все деньги, ревновал и периодически рукоприкладствовал, — пояснил заместитель прокурора Белгородского района Владимир Белоусов . — И действительно потерпевший не был законопослушным гражданином. К своим 30 годам он успел совершить убийство и отбыть длительный срок наказания, а после освобождения из мест лишения свободы продолжил нарушать общественный порядок и административный надзор.