Курянка убила жениха тремя ударами ножом в сердце 

Преступление было совершено в ноябре прошлого в селе Петропавловка Белгородского района
Как сообщает белгородское сетевое издание «Знамя», обвиняемая вместе с молодым человеком гостила там у знакомого. Компания выпивала и в процессе застолья между будущими супругами произошла размолвка. Тогда девушка схватила нож и трижды ударила им жениха. Когда курянка поняла, что совершила, бросилась спасать умирающего, но было уже поздно. На днях дело об убийстве рассматривали в Белгородском суде.
— Причиной совершения убийства была накопившиеся обида на молодого человека, который на протяжении двух лет издевался над девушкой: не отпускал её домой и на работу, забирал у неё все деньги, ревновал и периодически рукоприкладствовал, — пояснил заместитель прокурора Белгородского района Владимир Белоусов. — И действительно потерпевший не был законопослушным гражданином. К своим 30 годам он успел совершить убийство и отбыть длительный срок наказания, а после освобождения из мест лишения свободы продолжил нарушать общественный порядок и административный надзор.
На судебном заседании девушка призналась в совершённом преступлении и пояснила, что не желала молодому человеку смерти. Однако, суд не счёл это обстоятельство смягчающим и вынес обвинительный приговор. Курянке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.