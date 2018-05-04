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Суд рассмотрит жалобу по делу о срыве военного строительства в Арктике
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Суд рассмотрит жалобу по делу о срыве военного строительства в Арктике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мосгорсуд 7 мая проверит законность возврата прокурору дела руководителей «Русальянс Строя», обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция 7 мая в 11:00 рассмотрит жалобу на постановление Таганского суда Москвы о возврате дела в прокуратуру", — сказали в суде.
В марте судья после нескольких месяцев слушания вернула уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу.
На скамье подсудимых находятся учредитель и председатель совета директоров «Русальянс Строя» Алексей Эккерт и руководитель этой компании Дмитрий Бушманов.
Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.
Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ, писали СМИ.
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