Суд рассмотрит жалобу по делу о срыве военного строительства в Арктике

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости Мосгорсуд 7 мая проверит законность возврата прокурору дела руководителей «Русальянс Строя», обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в суде.

"Апелляционная инстанция 7 мая в 11:00 рассмотрит жалобу на постановление Таганского суда Москвы о возврате дела в прокуратуру ", — сказали в суде.

В марте судья после нескольких месяцев слушания вернула уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.