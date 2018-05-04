Посредника при передаче взятки полковникам ФСБ в Самаре оставили под арестом

В пятницу, 4 мая, в Самарском областном суде рассмотрели жалобу Алексея Пашкевича , одного из фигурантов уголовного дела о передаче взятки двум полковникам регионального управления ФСБ

— 25 апреля Самарский районный суд заключил его под стражу на два месяца. Служители Фемиды оставили решение суда первой инстанции без изменений, — рассказали представители ведомства.

По версии следствия, сотрудники регионального управления ФСБ получили более 2,5 миллиона рублей от руководителей коммерческой фирмы. Взамен они должны были закрыть глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти, находящихся в Самарской области . Деньги переводили через банк на счета подконтрольной организации.

Следователи считают, что Алексей Пашкевич был посредником между полковниками и предпринимателями. Во время судебного заседания следователь сообщил, что он представлялся племянником силовиков. Мужчина признал свою вину.