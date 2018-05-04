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Посредника при передаче взятки полковникам ФСБ в Самаре оставили под арестом
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Посредника при передаче взятки полковникам ФСБ в Самаре оставили под арестом 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 4 мая, в Самарском областном суде рассмотрели жалобу Алексея Пашкевича, одного из фигурантов уголовного дела о передаче взятки двум полковникам регионального управления ФСБ.
— 25 апреля Самарский районный суд заключил его под стражу на два месяца. Служители Фемиды оставили решение суда первой инстанции без изменений, — рассказали представители ведомства.
По версии следствия, сотрудники регионального управления ФСБ получили более 2,5 миллиона рублей от руководителей коммерческой фирмы. Взамен они должны были закрыть глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти, находящихся в Самарской области. Деньги переводили через банк на счета подконтрольной организации.
Следователи считают, что Алексей Пашкевич был посредником между полковниками и предпринимателями. Во время судебного заседания следователь сообщил, что он представлялся племянником силовиков. Мужчина признал свою вину.
В деле фигурируют еще несколько человек. Это Сергей Булатов и известный самарский ресторатор Станислав Горчаков.
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