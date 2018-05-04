В Хабаровск доставили депортированного из США обвиняемого

По версии следствия, в январе 2016 года 66-летний мужчина пришел в гости к своей бывшей жене, которая проживала в Кировском районе Хабаровска. В это же время к женщине пришел ее брат. Мужчины стали распивать спиртные напитки. Во время застолья обвиняемый ударил брата экс-супруги ножом. Потерпевший доставлен в больницу и выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Было возбуждено дело по статье «покушение на убийство». Позже обвиняемый скрылся от следствия. Полицейские установили, что он находится в США, и объявили его в международный розыск.

"Первого мая 2018 года сотрудники Интерпола доставили фигуранта уголовного дела в Москву , а сотрудники УМВД России по городу Хабаровску конвоировали его в столицу Дальневосточного федерального округа. Мужчина водворён в следственный изолятор . С ним запланировано производство следственных действий", — говорится в сообщении.

Речь идет о Юрии Шурупове, который, как ранее сообщала Генпрокуратура РФ, был депортирован из США по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 (покушение на убийство). В декабре 2016 года он был объявлен в международный розыск, в марте 2017-го его задержали на территории США.