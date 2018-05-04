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Россиянка получила пожизненное за тайник с кокаином
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Россиянка получила пожизненное за тайник с кокаином 

News.ru 59 минут назад
Суд вьетнамского Хошимина осудил на пожизненный срок гражданку РФ, которая провезла на территорию страны 2,7 кг кокаина.
«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — цитирует РИА Новости адвоката россиянки.
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