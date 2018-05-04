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Россиянка получила пожизненное за тайник с кокаином
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Россиянка получила пожизненное за тайник с кокаином
News.ru
59 минут назад
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Суд вьетнамского
Хошимина
осудил на пожизненный срок гражданку
РФ
, которая провезла на территорию страны 2,7 кг кокаина.
«Суд города Хошимин приговорил
Марию Дапирку
к пожизненному заключению», — цитирует
РИА Новости
адвоката россиянки.
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