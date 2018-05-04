Бывшего главного костромского чиновника по земле начали судить из-за взяток

Костроме начался суд над бывшим начальником управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы Дмитрием Виноградовым , узнал KOSTROMA.TODAY. Его обвиняют во взяточничестве.

По информации ОТРК «Русь», экс-чиновника судят по двум эпизодам. В октябре 2016 года, по версии следствия, он с посредницей получил 300 тысяч рублей от владельца одного из техцентров. За денежное вознаграждение его собственнику помогли незаконно согласовать проект планировки территории.

Еще в 200 тысяч рублей бывший чиновник оценил помощь строительной компании, считает следствие. На улице Шагова она пыталась возвести многоквартирный дом. При этом участок предназначался для индивидуальной застройки. Требовалось внести изменения в кадастровый план, хотя это незаконно.

Всего на скамье подсудимых — четыре человека. Кроме самого Дмитрия Виноградова, это посредница и те, кто взятки давал.

В уголовном деле — 7 томов.