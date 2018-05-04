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Бывшего главного костромского чиновника по земле начали судить из-за взяток
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Бывшего главного костромского чиновника по земле начали судить из-за взяток 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме начался суд над бывшим начальником управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы Дмитрием Виноградовым, узнал KOSTROMA.TODAY. Его обвиняют во взяточничестве.
По информации ОТРК «Русь», экс-чиновника судят по двум эпизодам. В октябре 2016 года, по версии следствия, он с посредницей получил 300 тысяч рублей от владельца одного из техцентров. За денежное вознаграждение его собственнику помогли незаконно согласовать проект планировки территории.
Еще в 200 тысяч рублей бывший чиновник оценил помощь строительной компании, считает следствие. На улице Шагова она пыталась возвести многоквартирный дом. При этом участок предназначался для индивидуальной застройки. Требовалось внести изменения в кадастровый план, хотя это незаконно.
Всего на скамье подсудимых — четыре человека. Кроме самого Дмитрия Виноградова, это посредница и те, кто взятки давал.
В уголовном деле — 7 томов.
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