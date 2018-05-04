Отсидевший 43 года британский убийца вышел на свободу

Великобритании на свободу вышел убийца, который провел в тюрьме 43 года. В 1975 году Джон Массей, которому сейчас 69 лет, застрелил вышибалу у лондонского паба. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Массей сел за решетку 26-летним. За время заключения мужчина несколько раз сбегал. С 1994 по 1997 годы он скрывался в Испании , а в 2012-м покинул тюрьму, чтобы повидаться с матерью перед ее смертью.

Британца выпустили на свободу 2 мая. Решение об этом принял совет по условно-досрочному освобождению. Массей, как установлено условиями УДО, будет жить в Лондоне в специальном доме для лиц, покинувших места заключения.

Мужчина признался в сожалении о совершенном преступлении и сказал, что уже отсидел положенный ему срок. По мнению адвоката Массея, британец уже многие годы безопасен для окружающих. Все годы заключения его поддерживала семья.

По данным издания, Джон Массей провел в тюрьме рекордно долгое время. Дольше него в стране отсидели всего лишь двое — серийный убийца Роберт Модсли и Чарльз Сальвадор. Последний известен-как самый жестокий заключенный Великобритании.