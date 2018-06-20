Черновик от 04.05.2018 06:20 (Тимофей Гончарук)

Сообщение о краже одежды из одного из торговых центров Засвияжского района поступило в полицию от администратора бутика 30 апреля.

Записи с видеокамеры показали, как в 17.30 в бутик зашел покупатель, набравший одежды на сумму более двух тысяч рублей, уложил ее в свой рюкзак и ушел. По ориентировкам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан 20-летний студент одного из учебных заведений. Подозреваемый пояснил, что одежду украл исключительно для личного пользования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.