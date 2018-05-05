Полиция разыскивает неизвестных, поджегших почти 20 автобусов на автостоянке в Южном Бутово

Столичные полицейские разыскивают неизвестных, устроивших поджог 19 автобусов на автостоянке, расположенной на юго-западе города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«4 мая в 2:04 на службу «02» от граждан поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по адресу: ул. Типографская, д. 10а (территория автостоянки), неизвестные умышленно совершили поджог, уничтожив два автобуса марки Neoplan Tourliner LP22, 14 автобусов марки Golden Dragon, один автобус марки Higer KL, а также повредив два автобуса марки Golden Dragon, и скрылись. Пожар был ликвидирован в 3:00», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту инцидента возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). Ведется поиск злоумышленников.