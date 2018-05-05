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Полиция разыскивает неизвестных, поджегших почти 20 автобусов на автостоянке в Южном Бутово
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Полиция разыскивает неизвестных, поджегших почти 20 автобусов на автостоянке в Южном Бутово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Столичные полицейские разыскивают неизвестных, устроивших поджог 19 автобусов на автостоянке, расположенной на юго-западе города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«4 мая в 2:04 на службу «02» от граждан поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по адресу: ул. Типографская, д. 10а (территория автостоянки), неизвестные умышленно совершили поджог, уничтожив два автобуса марки Neoplan Tourliner LP22, 14 автобусов марки Golden Dragon, один автобус марки Higer KL, а также повредив два автобуса марки Golden Dragon, и скрылись. Пожар был ликвидирован в 3:00», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по факту инцидента возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). Ведется поиск злоумышленников.
Ранее агентство «Москва» сообщало о том, что пожарно-спасательные подразделения оперативно потушили в столичном районе Южное Бутово возгорание 12 автобусов. Пострадавших в результате произошедшего нет.
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