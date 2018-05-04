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Предприниматели отказались дать взятку в 700 млн рублей и попали в СИЗО
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Предприниматели отказались дать взятку в 700 млн рублей и попали в СИЗО 

pasmi.ru 44 минуты назад
Фото: pasmi.ru
7 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест учредителей компании «РусАльянс Строй» Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Бизнесмены остаются под стражей, хотя суд вернул их дело в прокуратуру из-за фальсификаций и отсутствия события преступления.
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Предприниматели столкнулись с требованием взятки при выполнении заказа на возведение в Арктике объектов для Минобороны. Представитель подрядчика Олег Сиразетдинов, заявил, что если не получит откат в размере 20% от контракта — 700 миллионов рублей, то не примет уже выполненные объекты и разорвет контракт. Бизнесмены отказались и сумели записать компрометирующий Сиразетдинова разговор.
Контракт был расторгнут, к строительству привлечена фирма-однодневка, а обнародование компромата привело к возбуждению уголовного дела против Эккерта и Бушманова и их аресту. При этом следователь умышленно сфальсифицировал предъявление обвинения, не предъявил материалы уголовного дела для ознакомления за 30 суток до предельного срока содержания под стражей. Такое нарушение закона должно привести к немедленному освобождению фигурантов, но они до сих пор — более двух лет — находятся в СИЗО.
Таганский суд вернул дело в Генеральную прокуратуру из-за фальсификации следователем СК предъявления обвинительного заключения, также из-за отсутствия события преступления. Но мера пресечения в отношении Эккерта и Бушманова так и не была изменена.
Супруга Алексея Эккерта Ирина в преддверии рассмотрения вопроса о законности ареста обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с просьбой объективно рассмотреть жалобу и принять справедливое решение. Также она просит главу СКР Александра Бастрыкина разобраться с подчиненными, нарушившими закон, а генпрокурора Юрия Чайку — повлиять на ситуацию с целью соблюдения законодательства.
Между тем, читатели сайта ПАСМИ не верят, что представители Спецстроя будут привлечены к ответственности за свои незаконные действия. Такого мнения придерживаются 82% из свыше 500 проголосовавших, противоположного — 11%, 8% затруднились с ответом.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
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