Предприниматели отказались дать взятку в 700 млн рублей и попали в СИЗО

Уголовное дело в награду за ударный труд

Предприниматели столкнулись с требованием взятки при выполнении заказа на возведение в Арктике объектов для Минобороны . Представитель подрядчика Олег Сиразетдинов, заявил, что если не получит откат в размере 20% от контракта — 700 миллионов рублей, то не примет уже выполненные объекты и разорвет контракт. Бизнесмены отказались и сумели записать компрометирующий Сиразетдинова разговор.

Контракт был расторгнут, к строительству привлечена фирма-однодневка, а обнародование компромата привело к возбуждению уголовного дела против Эккерта и Бушманова и их аресту. При этом следователь умышленно сфальсифицировал предъявление обвинения, не предъявил материалы уголовного дела для ознакомления за 30 суток до предельного срока содержания под стражей. Такое нарушение закона должно привести к немедленному освобождению фигурантов, но они до сих пор — более двух лет — находятся в СИЗО

Таганский суд вернул дело в Генеральную прокуратуру из-за фальсификации следователем СК предъявления обвинительного заключения, также из-за отсутствия события преступления. Но мера пресечения в отношении Эккерта и Бушманова так и не была изменена.

Между тем, читатели сайта ПАСМИ не верят, что представители Спецстроя будут привлечены к ответственности за свои незаконные действия. Такого мнения придерживаются 82% из свыше 500 проголосовавших, противоположного — 11%, 8% затруднились с ответом.

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