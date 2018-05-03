Ещё
Француз, выкинувший в окно кошку, приговорен к пяти месяцам тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Француз, выкинувший в окно кошку, приговорен к пяти месяцам тюрьмы 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Суд во Франции приговорил к пяти месяцам тюремного заключения мужчину, выкинувшего кошку из окна своей квартиры, пишет газета Voix du Nord.
Инцидент произошел 26 апреля в коммуне Рубе (департамент Нор на севере страны) и дело было передано в суд без предварительного следствия.
В ходе слушаний, 39-летний подсудимый объяснил, что у него «не выдержали нервы» в результате драки принадлежащих ему животных: кошка «уличной породы», напала на дорогостоящую «персиянку». После безуспешных попыток успокоить зачинщицу свары владелец выкинул ее из окна квартиры на втором этаже.
Прокурор, «обеспокоенная подобными вспышками жестокости», требовала приговорить мужчину к полугоду тюрьмы. Однако суд ограничился пятью месяцами тюремного заключения, четыре из которых осужденный будет отбывать условно.
РИА Новости: последние новости
Суд вынес приговор троим фигурантам дела о растрате на Восточном В США освободили осужденного за "откаты" на урановых сделках россиянина В Сыктывкаре задержали подозреваемого в повреждении памятника рублю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США95
У Су-30СМ произошло резкое падение тяги двигателя143
Российская нефть уходит из Европы126
Путин провел массовые отставки528
Windows сломал компьютеры по всему миру142
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение