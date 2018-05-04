Осужденная пожизненно россиянка могла стать жертвой наркоторговцев

В пятницу, 4 мая, суд Хошимина приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Хошимине и адвоката женщины.

По вьетнамским законам, действовавшим до 2016 года, Дапирке грозила смертная казнь. Защитник россиянки Сункар Нурмагамбетов подчеркнул, что адвокаты продолжат защищать ее права и интересы.

В 2014 году Дапирку, которой тогда было 28 лет, задержали в аэропорту вьетнамского Хошимина, куда она прибыла из Бразилии . В ее чемодане нашли тайник с почти тремя килограммами кокаина. Контрабанда такой партии наркотиков во Вьетнаме каралась смертной казнью, но в 2016-м максимальным наказанием за это преступление стал пожизненный срок.