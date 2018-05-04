Ещё
Осужденная пожизненно россиянка могла стать жертвой наркоторговцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденная пожизненно россиянка могла стать жертвой наркоторговцев 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Соцсети
В пятницу, 4 мая, суд Хошимина приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Хошимине и адвоката женщины.
По вьетнамским законам, действовавшим до 2016 года, Дапирке грозила смертная казнь. Защитник россиянки Сункар Нурмагамбетов подчеркнул, что адвокаты продолжат защищать ее права и интересы.
В 2014 году Дапирку, которой тогда было 28 лет, задержали в аэропорту вьетнамского Хошимина, куда она прибыла из Бразилии. В ее чемодане нашли тайник с почти тремя килограммами кокаина. Контрабанда такой партии наркотиков во Вьетнаме каралась смертной казнью, но в 2016-м максимальным наказанием за это преступление стал пожизненный срок.
В августе 2017 года стало известно, что суд вернул на доследование дело Дапирки. Сама девушка заявила, что не знала о наркотиках. По ее словам, чемодан ей подарил друг, с которым она познакомилась в Таиланде. Сообщалось, что этот мужчина был нигерийским наркоторговцем.
Комментарии  Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов84
Пекин уступает под напором Трампа64
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту167
Британские истребители сопроводили российский самолет111
В Крыму задержали украинское судно468
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение