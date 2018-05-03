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Очередного топ-менеджера «Оборонсервиса» отправили за решетку
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Очередного топ-менеджера «Оборонсервиса» отправили за решетку 

pasmi.ru 1 час назад
В одном из судов Москвы вынесли приговор бывшему топ-менеджеру «Оборонсервиса» Сергею Мурашкину. За хищение свыше 42 млн рублей мошенника отправили за решетку на шесть лет.
Коррупционное эхо «Оборонсервиса»
О завершении судебного процесса над экс-замгендиректора одной из структур АО «Гарнизон» (до 2014 года «Оборонсервис» Сергеем Мурашкиным сегодня, 3 мая, сообщила Главная военная прокуратура, представлявшая на процессе гособвинение.
По данным ведомства, Мурашкин, входя в состав руководства ОАО «Производственно-ремонтное предприятие», которое являлось частью холдинга «Гарнизон», использовал свое положение, чтобы украсть у компании 42 млн рублей. Еще 300 млн рублей в виде имущества Мурашкин собирался присвоить, но не успел. Свои махинации мошенник проворачивал при продаже имущества «ПРП» во время банкротства компании.
Суд приговорил мошенника к шести годам колонии и оштрафовал на 900 тысяч рублей. Для возмещения ущерба правоохранители арестовали две его квартиры стоимостью более 8 млн рублей.
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