Футбольный тренер изнасиловал девушку в центре города

Футбольный тренер из Ростова-на-Дону подозревается в изнасиловании 28-летней женщины. Как сообщает РИА Новости, речь идет о футбольном тренере из спортивной школы имени Виктора Понедельника.

«По версии следствия, 30 апреля подозреваемый, находясь на улице Горького в Ростове-на-Дону, применяя насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины», — сообщают следователи.

В тот же день подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчина заключен под стражу.

Ранее «СП» сообщала, что в российской столице на парковке торгового центра «Люблинский пассаж» неизвестный изнасиловал 20-летнюю женщину.

Новости Ростова-на-Дону: Тренер училища Олимпийского резерва в Ростове-на-Дону подозревается в совращении воспитанниц