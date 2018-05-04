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Футбольный тренер изнасиловал девушку в центре города
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Футбольный тренер изнасиловал девушку в центре города 

Свободная пресса 1 час назад
Футбольный тренер из Ростова-на-Дону подозревается в изнасиловании 28-летней женщины. Как сообщает РИА Новости, речь идет о футбольном тренере из спортивной школы имени Виктора Понедельника.
«По версии следствия, 30 апреля подозреваемый, находясь на улице Горького в Ростове-на-Дону, применяя насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины», — сообщают следователи.
В тот же день подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчина заключен под стражу.
Ранее «СП» сообщала, что в российской столице на парковке торгового центра «Люблинский пассаж» неизвестный изнасиловал 20-летнюю женщину.
Новости Ростова-на-Дону: Тренер училища Олимпийского резерва в Ростове-на-Дону подозревается в совращении воспитанниц
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