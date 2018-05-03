Суд продлил до 6 июня арест члена ОНК Москвы по делу о покушении на мошенничество 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы продлил до 6 июня арест члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Набиуллину до 6 июня", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, 6 декабря 2017 года Набиуллин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, денежные средства в размере более 29 млн рублей за оказание содействия в направлении арестованного на медицинское освидетельствование и за дальнейшее смягчение ему меры пресечения, хотя в действительности он не имел такой возможности. В отношении члена ОНК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").