Полицейского из Нижнего Новгорода осудили за то, что ударил девушку

Сегодня в Советском районном суде Нижнего Новгорода вынесли приговор бывшему сотруднику отдела полиции № 7 Павлу Берсеневу. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанной. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно.

Елена рассказала, что с помощью пыток полицейский добивался, чтобы она подписала какие-то объяснения, которые ей не давали прочитать. При этом он угрожал: «Если ты сейчас не подпишешь — я тебе всеку!». В итоге он ударил ее ребром ладони.

Елена подписала документ, так и не прочитав его. После этого ее освободили. Из отдела полиции нижегородка вышла примерно в половине пятого утра. В тот же день она обратилась в травмпункт городской больницы № 34, а на следующий день — к хирургу по месту жительства. По итогам осмотра врач диагностировал у пострадавшей: «ушиб мягких тканей лица, правого и левого предплечий. Растяжение связок правого и левого плечевых суставов».

В суде Павел Берсенев своей вины в инкриминируемом преступлении не признал. Он считает произошедшее служебным конфликтом с руководством, которое давно грозилось его подставить. Также он заявлял, что сам стал жертвой действий потерпевшей и вынужден был защищаться. Павел утверждал якобы женщина воткнула ему в руку ручку, но этот факт в суде не подтвердился. Зато была видеозапись на которую попал момент удара. Экс-полицейский назвал ее смонтированной.