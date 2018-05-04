Полицейского из Нижнего Новгорода осудили за то, что ударил девушку 

Сегодня в Советском районном суде Нижнего Новгорода вынесли приговор бывшему сотруднику отдела полиции № 7 Павлу Берсеневу. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанной. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно.
Год назад, 2 апреля нижегородка Елена Петрова (имя и фамилия изменены) обратилась в Комитет против пыток Нижегородской области. Она рассказала, что ее грубо задержали в нижегородском караоке-кафе, не сообщив причину, и доставили в отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. Там, по ее словам, один из полицейских в ходе разговора повысил голос, нанес ей удар рукой по лицу и с силой толкнул в стену.
Елена рассказала, что с помощью пыток полицейский добивался, чтобы она подписала какие-то объяснения, которые ей не давали прочитать. При этом он угрожал: «Если ты сейчас не подпишешь — я тебе всеку!». В итоге он ударил ее ребром ладони.
Елена подписала документ, так и не прочитав его. После этого ее освободили. Из отдела полиции нижегородка вышла примерно в половине пятого утра. В тот же день она обратилась в травмпункт городской больницы № 34, а на следующий день — к хирургу по месту жительства. По итогам осмотра врач диагностировал у пострадавшей: «ушиб мягких тканей лица, правого и левого предплечий. Растяжение связок правого и левого плечевых суставов».
В суде Павел Берсенев своей вины в инкриминируемом преступлении не признал. Он считает произошедшее служебным конфликтом с руководством, которое давно грозилось его подставить. Также он заявлял, что сам стал жертвой действий потерпевшей и вынужден был защищаться. Павел утверждал якобы женщина воткнула ему в руку ручку, но этот факт в суде не подтвердился. Зато была видеозапись на которую попал момент удара. Экс-полицейский назвал ее смонтированной.