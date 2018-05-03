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Напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции
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Напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © полиция Республики Армения
Напавшим на филиал банка одного из банков в столице Армении оказался начальником центра регистрации нарушений ПДД, полковником полиции, сообщили в пресс-службе полиции Армении.
Ранее полицейские обезвредили мужчину, напавшего на филиал банка HSBC в Ереване. У него при себе были нож, граната и ружье. По данным ведомства, мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался.
"Выяснилось, что напавший — начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян", — говорится в сообщении ведомства.
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