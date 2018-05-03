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Мужчина на востоке Москвы получил множественные ножевые ранения
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Мужчина на востоке Москвы получил множественные ножевые ранения 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Мужчину с множественными ножевыми ранениями госпитализировали в больницу из квартиры дома на Кусковской улице на востоке Москвы, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, днем 2 мая в полицию от пенсионерки, зарегистрированной по адресу: улица Кусковская, 27-1, поступило сообщение о ножевом ранении в квартире по месту жительства.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с множественными колото-резаными ранениями шеи, груди, левого бедра обнаружен неработающий, зарегистрированный там же, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.
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