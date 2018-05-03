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Подросток-убийца московской студентки рассказал о голосе в голове
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Подросток-убийца московской студентки рассказал о голосе в голове 

360tv.ru 32 минуты назад
Доставленный в Кузьминский суд Москвы 15‐летний подросток, которого обвиняют в убийстве 22‐летней студентки, заявил, что не хотел убивать свою жертву, но подчинился голосу внутри себя, который сказал, что он должен сделать. Об этом сообщил корреспондент «360».
Я не хотел ее убивать, не собирался. Но внутренний голос сказал мне, что я должен делать. Мне всегда хотелось увидеть — как это, когда от твоих рук умирает человек
— Мальчик.
Суд назначил провести психолого-психиатрическую экспертизу подростка. Следствие ходатуйствует об аресте мальчика.
Поздно вечером в понедельник, 30 апреля, студентка РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Там ее заметил школьник. Он попытался ограбить студентку, но она начала от него отбиваться. Тогда он достал нож и несколько раз ударил ее в грудь. От полученных травм девушка скончалась на месте. Ее тело спустя несколько часов обнаружили прохожие. Убийца забрал ее деньги и телефон и скрылся с места преступления.
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