Подросток-убийца московской студентки рассказал о голосе в голове

Доставленный в Кузьминский суд Москвы 15‐летний подросток, которого обвиняют в убийстве 22‐летней студентки, заявил, что не хотел убивать свою жертву, но подчинился голосу внутри себя, который сказал, что он должен сделать. Об этом сообщил корреспондент «360».

Я не хотел ее убивать, не собирался. Но внутренний голос сказал мне, что я должен делать. Мне всегда хотелось увидеть — как это, когда от твоих рук умирает человек

— Мальчик.

Суд назначил провести психолого-психиатрическую экспертизу подростка. Следствие ходатуйствует об аресте мальчика.

Поздно вечером в понедельник, 30 апреля, студентка РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Там ее заметил школьник. Он попытался ограбить студентку, но она начала от него отбиваться. Тогда он достал нож и несколько раз ударил ее в грудь. От полученных травм девушка скончалась на месте. Ее тело спустя несколько часов обнаружили прохожие. Убийца забрал ее деньги и телефон и скрылся с места преступления.