В Москве задержали мужчину, зарезавшего собутыльника 

На северо-западе Москвы полицейские задержали безработного, который во время пьяной ссоры зарезал собутыльника, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, утром 2 мая от неработающей поступило сообщение об убийстве по адресу: улица Лодочная, дом 37, корпус 2. Хозяин квартиры после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, ножом нанес колото-резаное ранение груди мужчине, от которого тот скончался.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу задержан хозяин квартиры, неработающий», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».