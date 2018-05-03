В Москве задержали мужчину, зарезавшего собутыльника

По его словам, утром 2 мая от неработающей поступило сообщение об убийстве по адресу: улица Лодочная, дом 37, корпус 2. Хозяин квартиры после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, ножом нанес колото-резаное ранение груди мужчине, от которого тот скончался.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу задержан хозяин квартиры, неработающий», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».