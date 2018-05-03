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Признанный банкротом глава компании «Усть-Луга» оспорил реструктуризацию долгов
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Признанный банкротом глава компании «Усть-Луга» оспорил реструктуризацию долгов 

ТАСС 42 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Председатель совета директоров компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит, который также обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, обжаловал решение суда о признании его банкротом по иску Балтинвестбанка из-за долга в 235 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Израйлит Валерий Соломонович — Апелляционная жалоба на определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.04.2018", — сообщается на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской суда. Заседание пока не назначено.
Ранее суд по заявлению ПАО «Балтинвестбанк» из-за долга в 235 млн рублей признал Валерия Израйлита банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Отчет финансового управляющего назначен на 25 сентября.
Экс-председатель совета директоров компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей. Зимой 2016 года его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве, отмывании денежных средств в особо крупном размере и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, обвинение в окончательной редакции ему предъявили в ноябре прошлого года. Суд Петербурга отправил Израйлита в СИЗО, продление сроков содержания под стражей в рамках уголовного дела проходят в закрытом режиме. По информации местных СМИ, в материалах дела речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области.
Адвокаты бизнесмена несколько раз просили суд избрать их подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, однако следователи указывали, что обвиняемый имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, в пользовании яхту, самолет, обладая в том числе крупными финансовыми возможностями, таким образом, имеет все условия проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России. Он останется под стражей до 20 мая 2018 года.
Компания «Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства.
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