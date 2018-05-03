Пьяная уборщица взяла в плен намусоривших подростков

«По данным следствия (…) технический работник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решив, что подростки намусорили, решила незаконно лишить их свободы до тех пор, пока они не наведут порядок. Только после выполнения ее требований несовершеннолетние были освобождены», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении уборщицы возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетних»).