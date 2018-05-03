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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы
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В Макдональдсе в центре Москвы нашли трупы 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В одном из московских ресторанов быстрого питания McDonald's нашли два трупа, сообщает Life.
По информации портала, еще 1 мая в ресторане McDonald's, который расположен в Центральном административном округе столицы, были найдены тела двух мужчин примерно 30–35 лет.
>> В московском ТЦ обнаружены тела мужчин
Рядом с трупами лежали два шприца и наполненный некой жидкостью 100-миллилитровый флакон из-под кетонала (торговое название болеутоляющего и жаропонижающего препарата кетопрофена).
Позже выяснилось, что к моменту обнаружения мужчины были мертвы уже два или три часа.
Минувшим летом в McDonald's, который расположен в подмосковном Чехове, от сердечного приступа скончался пожилой мужчина. В начале января 2017-го в петербургском McDonald's также скончался мужчина примерно 60 лет. Тогда СМИ сообщали, что потерпевший был пьян и упал с лестницы, ударившись головой.
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